"As últimas palavras de Roger Ebert"

Vale a pena ler a matéria “Roger Ebert: The Essencial Man“, uma bela peça jornalística, publicada na mais recente edição da revista Esquire. É um perfil do crítico de cinema americano Roger Ebert, que luta contra um câncer há mais de sete anos. O destaque do editor diz o seguinte: “It has been nearly four years since Roger Ebert lost his lower jaw and his ability to speak. Now television’s most famous movie critic is rarely seen and never heard, but his words have never stopped.” Acima, a foto de Ebert publicada no abre da reportagem, sem a parte de baixo do maxilar.

