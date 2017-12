O Peru quer repatriar cerca de 5000 artefatos de valor histórico que foram retirados de Machu Picchu pelo explorador americano Hiran Bingham em 1912 e que desde então estão na Universidade de Yale. A revista do jornal The New York Times fez uma exaustiva reportagem de capa sobre o assunto, lembrando de outros casos recentes de países como Grécia, Egito e China, que também buscam reaver relíquias retiradas de seus territórios.

