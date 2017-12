Achei esta matéria no site da Men’s Health americana. Poderia ganhar uma versão brasileira: “The 20 Worst Foods in America“. O critério usado pelos editores foi o impacto calórico de cada um dos itens. Tem a pior sobremesa, a pior pizza, o pior drink e por aí vai. O sanduíche da foto é o Carl’s Jr. Double Six Dollar Burger, uma injeção de 1520 calorias e 111 gramas de gordura.

