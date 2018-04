O Telegraph publicou uma galeria com as pinturas de Alyssa Monks, que surpreendem pelo realismo fotográfico. A artista é objeto de muitas de suas pinturas: “Eu tenho usado minha própria imagem, muitas vezes, por que eu não me preocupo com questões de auto-consciência que podem surgir com os modelos”, diz. Acima, dois exemplos de obras dela.