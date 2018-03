Sugestão de leitura (em inglês): o texto “Dark Passages“, publicado no caderno de Idéias do Boston Globe, sobre “passagens violentas do Corão e da Bíblia”. “A linguagem áspera do Corão [livro sagrado do Islamismo] explica a violência Islâmica? Não responda até você ter dado uma olhada na Bíblia”, escreve o editor. Algum jornal poderia publicar a tradução.

