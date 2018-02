As ousadias históricas da "Bondinho"

Para quem não leu no impresso: o Estadão de hoje informa que a Azougue Editorial lançou um volume que reúne 34 entrevistas publicadas ao longo de 1972 na revista Bondinho. “Trata-se de um lançamento tão importante como a compilação feita pela editora Desiderata com o Pasquim. Não apenas pela qualidade das entrevistas (os artistas conversavam abertamente com os jornalistas da Bondinho, atitude um tanto perigosa em um País então governado sob uma violenta censura), mas principalmente para desmistificar a posição do Pasquim como única voz alternativa daquele período. Entre os títulos da chamada imprensa underground, a Bondinho se destacava”, escreve Ubiratan Brasil.

