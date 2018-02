O site da Vanity Fair disponibilizou uma galeria de imagens com várias das moças que ocuparam a abertura da seção “Vanities”, inaugurada em 1992. As garotas são sempre fotografadas com um figurino que lembra o das pin ups dos anos 50. Acima, a brasileira Alice Braga.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.