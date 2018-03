Para quem gosta de arquitetura e decoração, o New York Times publicou uma matéria sobre as “cabanas contemporâneas” de alguns americanos, como essa da foto acima. Nenhuma delas me pareceu muito barata. Uma galeria de imagens acompanha o texto.

