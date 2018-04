As musas do salto com vara

Matutando sobre pautas para Pequim 2008: já repararam como as atletas de salto com vara são muito mais bonitas do que as outras? Ou eu sou o único doente que reparou nisso? Yelena Isinbayeva, a recordista mundial, não me deixa mentir (fotos aqui, aqui e aqui). As australianas Kym Howe, Tatiana Grigorieva e Vicky Parnov também não (veja galeria). A americana Allison Stokke virou até celebridade na internet (uma foto aqui e uma galeria aqui). A brasileira Fabiana Murer fez bonito no Pan. Aos jornalistas esportivos (e aos colegas das revistas masculinas): esperem aparecer um gancho – ou não – e façam uma matéria sobre elas.

PS: No salto em altura, a nova musa do pedaço é croata Blanka Vlasic.