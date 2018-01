Anote aí esta pauta: está programada para março (ao menos nos Estados Unidos) a publicação do livro “The Complete Pirelli Calendars“, um livro de 639 páginas com todas as fotos de mulheres que rechearam os calendários da empresa italiana — a primeira edição saiu em 1964. Assim como a coleção de pôsters da Playboy, mostra como os fotógrafos enxergaram a beleza feminina de maneira diferente com o passar das décadas. Vale matéria.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.