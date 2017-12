Todos os 600 milhões de gatos domésticos do mundo são descendentes da subespécie conhecida como Felis silvestris lybica, originária do Oriente Médio. A descoberta é de pesquisadores americanos e apareceu na edição de hoje do jornal The New York Times.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.