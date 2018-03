No suplemento de livros do New York Times, David Carr escreve sobre o livro de memórias do cartunista Jules Feiffer: “Backing into Forward“. Boa pauta para os jornais brasileiros, também.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.