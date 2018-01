O canal willtopsmusictv, no YouTube, presta um serviço interessante ao resumir as 30 músicas top de um determinadado ano, de 1980 a 2012, sempre gastando de 8 a 15 minutos em cada ano: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991,1992, etc etc etc. Acima, as melhores de 1986.

