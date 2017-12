As melhores idéias de 2009, segundo a revista do "New York Times'

A melhor edição anual (na minha opinião) da revista do New York Times vai para as bancas no próximo fim de semana — mas já está disponível no site do jornal: é a The Annual Year in Ideas. Pelo 9º ano consecutivo, os editores compilam as inovações mais inteligentes, importantes ou bizarras que surgiram no ano — pescadas no mundo inteiro, de A até Z. Exemplos: a pia de cozinha que apaga incêndios (acima) e Ruppy, o cachorro que brilha no escuro. É o tipo de edição que mostra a importância do papel: são tantos os assuntos (e tão díspares) que a revista dura várias semanas dentro da pasta ou da bolsa. E ler essa edição — inteira — na web é chato e cansativo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.