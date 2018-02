As listas da “Rolling Stone” brasileira

A colega Flávia Ragazzo informa: “A Rolling Stone de janeiro, que estará amanhã (sexta-feira) nas bancas, traz listas com os melhores álbuns e músicas de 2008, além de fazer uma retrospectiva do ano pop que passou.” Segundo a redação, as músicas nacionais mais bacanas do ano são as seguintes (coloquei link para vídeos do YouTube; só não achei a música do Macaco Bong, mas foi a única).

1) “Janta”, Marcelo Camelo e Mallu Magalhães

2) “Samba e Leveza”, Lenine

3) “J1” Mallu Magalhães

4) “Rat is Dead (Rage)”, CSS

5) “Desabafo”, Marcelo D2

6) “Amendoim”, Macaco Bong

7) “Quinta-Feira”, Forgotten Boys

8) “Dê”, Cérebro Eletrônico

9) “Compacto”, Curumin

10) “Vermelho”, Guizado.