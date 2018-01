Terminou uma relação e não sabe o que fazer com aquela jóia que ganhou do seu ex? Dá para vender ou trocar no site Exboyfriendjewelry.com. A condição é que você conte a história que está por trás do presente. O New York Times fez matéria sobre o assunto.

