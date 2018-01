As fotografias da revista "Look"

Para quem gosta da história das revistas: vai até abril, no Museum of the City of New York, a exposição “Only in New York: Photographs From Look Magazine“. Traz ótimas imagens do acervo da revista Look. A Look circulou até 1971 e foi inspirada na francesa Vu e na alemã Berliner Illustrirte Zeitung. O New York Times fez uma matéria sobre a exposição e sobre a revista. Mas o que vale mesmo é olhar a galeria de fotos. Detalhe: se não der para visitar a exposição, tente comprar o livro que foi lançado. Acima, duas fotos da Look (na primeira, Dalí; na segunda, Kubrick).

