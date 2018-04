O Instituto Americano de Filmes (AFI) divulgou uma lista das 100 melhores frases do cinema e o Telegraph aproveitou a deixa e publicou um texto sobre as falas de “O Poderoso Chefão”. A segunda colocada da lista da AFI é do filme de Coppola: “I’M GOING TO MAKE HIM AN OFFER HE CAN’T REFUSE”.