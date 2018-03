Silvio Berlusconi selecionou as candidatas do seu partido para o parlamento europeu. Tudo indica que o único critério seguido foi o estético. O Times de Londres noticiou. Curioso o mundo da política. Acima, uma das candidatas do partido dele, Barbara Matera, apresentadora da RAI.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.