Não sei se muita gente conhece o arquivo de entrevistas em áudio da BBC, então aproveito para publicar a dica. Na seção de arquitetura, por exemplo, há conversas com alguns grandes nomes como Gropius, Le Corbusier (foto), Mies van der Rohe, Richards, etc. Navegue também pelas entrevistas com cineastas, escritores, filósofos, compositores… é uma boa fonte de pesquisa para jornalistas, pode acreditar.

