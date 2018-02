O Chicago Tribune diz que algumas empresas americanas estão punindo funcionários que têm hábitos pouco saudáveis. Vale olhar. O título da matéria: “Employers get tough on health – Some take punitive steps against smokers, overweight workers“. Os funcionários estão sendo multados ou até mesmo demitidos.

