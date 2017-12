"As duas faces de Amis"

Esta entrevista com Martin Amis publicada pelo The Independent na terça-feira merece ser traduzida e publicada por algum jornal brasileiro. O gancho é o novo livro do escritor, “The Second Plane”. Não que Martin Amis precise de gancho para falar, claro.

PS: o primeiro post deste blog, lá no passado, sugeria uma antiga reportagem de Amis sobre a indústria dos filmes pornô, ainda inédita no Brasil (“Martin Amis reports from the high-risk, increasingly violent world of the pornography industry”). O texto dele começava com a seguinte frase: “Pussies are bullshit.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.