"As drogas não funcionam"

Saiu na revista Prospect: Irving Kirsch, professor de psicologia na Universidade de Hull, afirma que os antidepressivos são mais do que inúteis. Segundo ele, os medicamentos parecem ser eficazes porque os pacientes acreditam que eles estão funcionando. “É um efeito placebo”, diz ele, que comenta que os antidepressivos não são melhores do que rituais com derramamento de sangue, óleo de cobra, ou qualquer uma das falcatruas de antes da era da medicina moderna. Polêmico.

