A exposição sobre casas pré-fabricadas, no MoMa, que mencionei aqui outro dia, abre hoje para o público. Se quiser saber mais, leia uma crítica no New York Times. E veja uma galeria de fotos mais completa. Acima, cena de um filme de Buster Keaton que será exibido durante a mostra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.