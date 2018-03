As aventuras de Malcolm Gladwell para a "New Yorker"

Na capa do suplemento de livros do New York Times, a resenha do livro “What the dog saw — and other adventures“, coletânea de matérias de Malcolm Gladwell que certamente chegará em breve ao Brasil. Todas foram publicados originalmente na New Yorker. O autor da resenha, apesar de fazer várias ressalvas ao método de Gladwell, aponta quais são seus textos preferidos: “Something Borrowed“, de 2004, um olhar a respeito da linha tênue entre influência artística e plagiarismo, e “Dangerous Minds“, de 2007, sobre “criminal profiling”.

