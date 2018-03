Artes plásticas e música clássica na web

Na Folha de ontem, destaco duas dicas de Jorge Coli que podem interessar:

“De todos os incontáveis sites, para as artes plásticas não hesito em afirmar que o mais formidável é a Web Gallery of Art (www.wga.hu), organizado por universitários húngaros: um banco de quase 30 mil reproduções de alta qualidade, acompanhadas por comentários sucintos, mas precisos e plenamente confiáveis. No caso da música, o quinto canal da Filodiffusione (www.radio.rai.it/filodiffusione) é formidável, com uma programação exclusivamente musical, sem comentários, imbatível pelas escolhas que são certamente feitas por uma equipe muito sofisticada de especialistas.”