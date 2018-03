Artefatos de um futuro próximo

Na mais recente edição da Wired, a seção FOUND desapareceu. Sempre na última página da revista, dava espaço para que artistas e designers mostrassem como imaginavam algum objeto num futuro próximo, o que resultava quase sempre num divertido (e colecionável) comentário sobre o futuro. A imagem acima, de 2006, brinca com a tecnologia “Bluetooth” em 2019. O site traz outros exemplos, como o aniversário de 150 anos do vovô, em 2079, e a nossa vida como peça de museu. Resta saber se a seção caiu apenas no número de agosto, por causa do anúncio de página dupla da Sony (uma concessão estranha, porém aparentemente boa para os cofres da revista).

