Para quem se interessa por arte e cultura, esta notícia que eu pesquei lá no Guardian pode interessar: “Three weeks ago, the British Museum quietly launched its comprehensive website of what it calls flat art: mostly so far its enormous collection of prints and drawings. The drawings, 50,000 of them, have all been catalogued; the prints, by no means. It is hard to say how many of them there are.” O link para pesquisar está aqui.

