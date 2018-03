“The Essence of Line” é uma coleção de mais de 900 trabalhos de artistas franceses, “de Ingres a Degas”, que está na web graças ao trabalho do Baltimore Museum of Art. Vale dar uma olhada. Acima, obra de Daumier. (Dica do Silvio Herbas).

