Sugestão de leitura: o texto “Art makes you smart“, publicado pelo New York Times no fim de semana.”Visitas a museus melhoram os resultados nas provas da escola, geram responsabilidade social e aumentam o gosto pelas artes entre os alunos”.

