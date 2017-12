Matéria na edição de hoje do Wall Street Journal sobre a Art Basel de Miami, feira de arte contemporânea, diz que os latino-americanos são a nova força do mercado. “São os novos ‘power players’ da feira”, diz o Journal. Neste link, uma galeria de imagens que o diário diponibilizou. Acima, trabalho do cubano Jorge Mayet.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.