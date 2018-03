Ainda em fase de “pré-lançamento”, a página WFMU’S Free Music Archive é uma daquelas que pode ir para o caderno de dicas. Eles se apresentam assim: “Coming soon: an online digital library of music that will allow music fans, webcasters and podcasters to listen, download, and stream for free, with no restrictions, registration or fees. And it will all be legal.” Testemos.

