O New York Times registra o lançamento de um livro que parece bacana: “Wendy Evans Joseph Pop Up Architecture”, que é um dos poucos livros de arquitetura feito com imagens tridimensionais. A autora do livro, a arquiteta Wendy Evans Joseph, conta que a idéia foi do marido, que propôs o seguinte: ” Não seria bom ver uma ponte de verdade e não apenas só uma linha de um livro?”

