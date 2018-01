Sugestão de leitura: o texto “Learning to measure time in love and loss“, de Chris Huntington, publicado pelo The New York Times. A dica é do jornalista Edward Pimenta, que comenta: “Um homem educado na crise dos quarenta refaz conceitos sobre liberdade, tempo, amor, família; ele diz lindamente: você não precisa estar atrás das grades para viver em privação. E, de certa forma, todos sempre viveremos.” Recomendo.

