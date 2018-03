“Talvez possa existir um subproduto positivo desses tempos cinzentos em que vivemos: uma diminuição no nosso ímpeto de reclamar de tudo”, diz esta outra matéria do Wall Street Journal — que aponta uma tendência positiva dos dias atuais: algumas pessoas voltaram a apreciar as coisas simples da vida.

