O Wall Street Journal olha para a agenda de Hollywood e faz matéria sobre alguns lançamentos das próximas semanas, todos sobre questões da geopolítica contemporânea. Um trecho: “Hollywood filmmakers believe the time has come to capitalize on a lame-duck presidency and unfavorable public sentiment toward the wars in Afghanistan and Iraq and the government’s antiterror tactics.”

