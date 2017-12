Apertem os cintos

O pessoal da revista U.S News & World Report não deve fazer idéia do que anda acontecendo nos aeroportos brasileiros nos últimos tempos. De qualquer forma, este especial preparado por eles para ajudar os americanos a suportarem as viagens de avião (e o stress nos aeroportos) traz idéias que podem servir de inspiração para jornalistas brasileiros. São várias retrancas, uma delas feita com uma comissária de bordo que trabalhou 30 anos numa companhia aérea e escreveu um livro com dicas para passageiros.

