“Anonymous com endereço certo e conhecido”

Via Carta do Editor, da Editora Abril:

“Os ativistas hackers do grupo Anonymous vão criar um site próprio. Não é para divulgar suas ações pois já fazem isso via Tumblr e Twitter. A página será, segundo eles, um porto seguro para receber informações e histórias de ‘jornalistas cidadãos’. Há dois meses, o grupo lançou uma campanha de arrecadação de fundos e reuniu 55 mil dólares, mesmo sem divulgar como usaria o dinheiro. Agora, anuncia abrir um espaço para colaboração do público que ‘vá além dos pedaços de dez segundos oferecidos pela mídia corporativa’.”