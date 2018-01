Ano novo para as dietas

Janeiro é o mês em que as editoras de livros americanas tiram da cartola novos livros sobre dietas. A revista Time desta semana aproveitou para especular sobre os “10 Notable Diet Books of 2008“: “The new crop of diet books runs the gamut — from low-carb to vegan to anti-caffeine to tea-around-the-clock. Some books appear based on sound nutritional advice; others decidedly less so.” Boa pauta para as revistas femininas. Na mesma edição, vale ler o especial “The science of appetite“.

