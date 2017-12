A Economist colocou na web um slideshow bacana — com duração de cinco minutos — sobre a obra de Andy Warhol. Sarah Thornton (a co-autora de um ótimo especial da revista sobre o mercado de arte) fornece um rápido panorama sobre como Warhol mudou a cena da arte contemporânea, o papel do artista e a mecânica do lucrativo mercado de arte. (Dica valiosa do Silvio Herbas).

