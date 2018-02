Anais da matemática

Muito boa a matéria sobre a solução da Conjectura de Poincaré, que a Piauí publicou em sua mais recente edição. Não está no site, mas você pode ler aqui o texto original, que saiu na New Yorker, em agosto do ano passado. Na revista americana, o título e o olho ficaram assim: “Manifold Destiny – A legendary problem and the battle over who solved it”. Na versão brasileira, “Côncavo e Convexo – Um problema lendário da matemática e a batalha sobre quem o solucionou”. A reportagem é longa e foi muito bem apurada; um belo trabalho. PS: A Piauí sempre publica ótimas traduções mas nunca dá o crédito para as revistas ou jornais que deram os textos antes. Fica a sugestão. PS2: Na foto, Henri Poincaré, o matemático que formulou o problemão.

