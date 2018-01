Amor nos tempos da web

Um assunto que sempre interessa: a busca de um par romântico na web. O New York Times coloca a questão: a ciência pode ajudar as pessoas a encontrar o par perfeito? Um trecho: “(…) now some social scientists have rediscovered the appeal of adult supervision provided the adults have doctorates and vast caches of psychometric data. Online matchmaking has become a boom industry (grifo meu) as rival scientists test their algorithms for finding love.” O texto do jornal menciona um site de namoros que já usa algoritmos, o Perfectmatch.com. No Brasil eu não sei se esse tipo de serviço pegou, mas seria bom investigar. Tem coisa aí.

