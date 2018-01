Sugestão de leitura: Adam Gopnik, ex-correspondente da New Yorker em Paris, escreve sobre a relação entre Sarkozy e Carla Bruni. Bom texto. Curto. Um trecho: “The French press, by contrast, has seen in the story something so obviously second-rate and vulgar that it must be in some way American. The tone in the upper reaches of the French press has been not ‘We have a right to know!’ but ‘Do we really have to cover this crap?'”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.