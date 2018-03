Saiu na Gloss: “O alemão Björn Franke define-se como um designer ‘que investiga as implicações psicológicas e sociais dos produtos’. Pensando nisso, ele fez Traces of an Imaginary Affair (ou “Traços de um Caso Imaginário”), um kit com nove ferramentas que permitem simular mordidas, chupões, unhadas… Veja mais em www.bjornfranke.com/projects.htm.”

