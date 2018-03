"Amigos na área"

Uma nota da Info que achei interessante: “Quer saber quais amigos seus estão visitando o mesmo site que você? A rede social Weblin tem como atrativo o rastreamento de usuários em páginas da web. É só baixar o software e criar seu avatar. Com o Weblin ativado, ao visitar um site, todos os usuários cadastrados no serviço aparecem no pé da página. Os bonequinhos interagem por meio de chat, mas é possível conferir o perfil da pessoa para saber mais detalhes, como acontece em redes como Orkut e Facebook.”

