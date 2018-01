Interessante a idéia desta pauta publicada no domingo pelo Times de Londres, embora a realização tenha deixado a desejar (dá pra fazer melhor): como achar alta cultura online? “Tired of pop, porn and celebrity prattle online? That’s not all the web is good for. From Bach to Beckett, it’s now a gold mine for lovers of highbrow art, too”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.