Bem interessante esta matéria da Scientific American: “Are Aliens Among Us? — In pursuit of evidence that life arose on Earth more than once, scientists are searching for microbes that are radically different from all known organisms”. A edição brasileira deveria traduzir e publicar.

