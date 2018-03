Interessante o tema da mais recente coluna de Arthur S. Brisbane, ombudsman do jornal The New York Times. “Someone Dies. But That Is Only the Beginning” (Alguém morre. Mas isso é só o começo) trata das escolhas que os editores precisam fazer na hora de decidir se a morte de alguém vale (ou não) um obituário nas páginas do jornal. Recomendo. (Em inglês). Uma das fontes citadas por Brisbane é Marilyn Johson, autora de “The Dead Beat: Lost Souls, Lucky Stiffs, and The Perverse Pleasures of Obituaries“, livro que não conhecia — e que já encomendei.

