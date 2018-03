Em sua autobiografia, Alex James, baixista da banda Blur, afirma que gastou uma fortuna em champanhe e cocaína. A confissão fez com que o governo colombiano o convidasse para uma visita ao país — com a intenção de mostrar a ele os danos que a droga causa. Ele foi e a BBC fez um documentário sobre a viagem. Parte 1, parte 2, parte 3. Não conhecia. Em tempo: a banda se reuniu novamente no sábado para um show.

