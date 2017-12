Alcoólicos não anônimos

O Independent de hoje publicou matéria sobre uma tendência no mercado editorial no Reino Unido: livros de ex-dependentes de álcool que relatam suas histórias de vida. O texto menciona uma série de títulos e diz que o mais recente deles, “High Sobriety: Confessions of a Drinker” (foto), de Alice King, será lançado esta semana. Uma das fontes ouvidas pela repórter diz o seguinte: “Books about alcohol addiction have particular appeal. A lot of people can relate quite directly to the subject, because alcohol plays a part in many of our lives in some way or another.”

